Cassa Integrazione, arriva la proroga: tutte le istruzioni (Di sabato 25 luglio 2020) arriva la proroga di 18 settimane per la Cassa Integrazione. Andiamo a vedere tutte le regole su come accedere alla proroga per la Cig. Nella giornata di ieri è stata ufficialmente pubblicata la proroga sulla Cassa Integrazione per le prossime 18 settimane. Inoltre insieme alla proroga per la Cig, ci sarà anche il blocco dei … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ivanscalfarotto : Noi dobbiamo andare al di là dell’idea dell’assistenzialismo, dello Stato che si occupa di te, che ti paga il reddi… - Tg3web : Sono pesantissime le conseguenze del coronavirus sul mondo del lavoro. Esplode il ricorso alla cassa integrazione,… - francescoseghez : Se davvero la strategia è quella di bloccare i licenziamenti, rinnovare la cassa integrazione Covid ma allo stesso… - carlopao86 : RT @Lucrezi97533276: La cassa integrazione è assistenzialismo ... cioè chi ha perso il lavoro deve morire di fame . ... devono estinguersi,… - OrlandoStier68 : RT @RadioSavana: A sinistra festeggiano. Alla faccia dei due milioni di italiani che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione da mar… -