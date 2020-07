Temptation Island, Quarta Puntata: Pietro Delle Piane Bacia Una Single! (Di venerdì 24 luglio 2020) Temptation Island 2020, Quarta Puntata: sono quattro le coppie rimaste al reality dei sentimenti e per molte la relazione sembra già essere al capolinea. Ecco che cosa è successo nella Quarta Puntata del Docu Reality Temptation Island! Temptation Island, Quarta Puntata: Pietro Bacia una tentatrice e ride, la reazione di Antonella Elia Filippo Bisciglia ha dato il via alla Quarta Puntata di Temptation Island partendo dalla coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lei viene chiamata subito nel pinnettu dove ... Leggi su uominiedonnenews

VicolodelleNews : ‘#TempationIsland’ Ida Platano esprime la sua opinione sulla coppie di quest’anno, memore della sua esperienza con… - mariacafagna : 'Avere una moglie non ti rende un uomo decente, avere una figlia non ti rende un uomo decente' da Antonella Elia ad… - simonabastiani : Temptation Island. Antonella Elia tradita davanti a tutti dal fidanzato Pietro che lo confessa a Lorenzo Amoruso VI… - APAudiovisivi : ASCOLTI TV – Prime Time: Canale 5 – Temptation Island 23.7%; Rai 1 - Nessuno Mi Può Giudicare 13.5%; Italia 1 - Ape… - envxxo : RT @louismysassy97: IO CHE MI IMMAGINO HARRY IN HOTEL A ROMA STRAVACCATO SUL DIVANO CHE SI GUARDA TEMPTATION ISLAND #ONEDIRECTIONBREAKSTHEI… -