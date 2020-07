Meloni si allinea a Salvini sulla 'fregatura': ''L'accordo trovato a Bruxelles non mi piace' (Di venerdì 24 luglio 2020) Meloni alla fine si allinea a Salvini. E quello che ha ottenuto il governo nella trattativa Ue non va bene. E a parte qualche forma di biblica manna dal cielo non si capisce dove e come l'Italia ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Meloni allinea Meloni si allinea a Salvini sulla 'fregatura': ''L'accordo trovato a Bruxelles non mi piace" Globalist.it Meloni si allinea a Salvini sulla 'fregatura': ''L'accordo trovato a Bruxelles non mi piace"

Meloni alla fine si allinea a Salvini. E quello che ha ottenuto il governo nella trattativa Ue non va bene. E a parte qualche forma di biblica manna dal cielo non si capisce dove e come l’Italia potre ...

Rete unica Tlc, tavolo con gli operatori per trovare la quadra sugli investimenti

È su questa posizione che si sono allineate tutte le forze politiche ... a firma della presidente Giorgia Meloni secondo cui sarebbe stata approvata la mozione in questione. Il confronto aperto fra ...

Meloni alla fine si allinea a Salvini. E quello che ha ottenuto il governo nella trattativa Ue non va bene. E a parte qualche forma di biblica manna dal cielo non si capisce dove e come l’Italia potre ...È su questa posizione che si sono allineate tutte le forze politiche ... a firma della presidente Giorgia Meloni secondo cui sarebbe stata approvata la mozione in questione. Il confronto aperto fra ...