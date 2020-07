Manila Nazzaro e il messaggio che ogni donna deve ricordare: “Nessuno può umiliarci!”, Twitter la incorona Queen (Di venerdì 24 luglio 2020) L’edizione numero 7 di Temptation Island ha una Queen: Manila Nazzaro! Grande personalità ma al tempo stesso un animo fragile, eleganza e nessun paletto. L’ex Miss Italia ha lanciato un bel messaggio nella puntata di ieri – la quarta – mentre consolava l’amica Antonella Elia dalla batosta appena presa dal fidanzato Pietro Delle Piane. Ed... L'articolo Manila Nazzaro e il messaggio che ogni donna deve ricordare: “Nessuno può umiliarci!”, Twitter la incorona Queen proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

giadinagrisu : RT @tempoweb: Temptation Island, Lorenzo Amoruso: 'Non mi merito questo. Ho giurato amore a Manila sulla tomba di mio padre' #temptationisl… - LaMammaN1 : - endymionsheart : RT @yleniaindenial: 'Non mi annullerei mai per un uomo, MAI.' MANILA NAZZARO ICONA FEMMINISTA #TempationIsland - CaptainAmell_ : RT @jjessiic4: Tweet d’apprezzamento per Manila Nazzaro che non è mai fuori posto,sostiene le altre ragazze,si diverte portando rispetto e… - iosonoscioccata : RT @yleniaindenial: “non hanno il diritto di umiliarci” “non mi annullerei per un uomo” “non ho paura di rimanere sola” Manila Nazzaro ico… -