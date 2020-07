Achille Lauro reinventa “Scat Men” con Ghali e Gemitaiz (Di venerdì 24 luglio 2020) Achille Lauro reinventa il successo anni Novanta "Scat men". Complici Ghali e Gemitaiz. Sette canzoni di successo internazionali, reinterpretate insieme con artisti storici della dance italiana e attuali. È "1990" di Achille Lauro, ultimo progetto lanciato dopo l'uscita di "16 marzo" e "Bam bam twist", primo come Chief Creative di Elektra Records/Warner Music Italy. Un omaggio agli anni che lo hanno ispirato dal punto di vista musicale e in particolare all'anno della sua nascita.Fra le collaborazioni nel disco ci sono Alexia, Eiffel 65, Benny Benassi, per la storia della dance italiana e poi Ghali, Capo Plaza, Gemitaiz, Massimo Pericolo e Annalisa. Le canzoni "rigenerate", le definisce Lauro, sono Be My Lover dei ... Leggi su ilfogliettone

