Sassari. Presunti abusi sulla nipote minorenne. Le parole della 17enne (Di giovedì 23 luglio 2020) Sul quotidiano di oggi si legge che ieri la giovane ha parlato per diverse ore davanti al giudice Antonello Spanu durante l'incidente probatorio che si è tenuto nell'aula delle audizioni protette del ... Leggi su sardegnalive

UnioneSarda : #Sardegna - #Sassari, presunti abusi sessuali sulla nipote, disposta perizia psicologica sulla vittima - UnioneSarda : #Sardegna - #Sassari: presunti abusi sessuali sulla nipote, disposta perizia psicologica sulla vittima - AntonellaChessa : RT @repubblica: Sassari, presunti abusi sulla nipote. Bancario di 65 anni ai domiciliari [aggiornamento delle 13:15] - repubblica : Sassari, presunti abusi sulla nipote. Bancario di 65 anni ai domiciliari [aggiornamento delle 13:15] - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Sassari, presunti abusi sulla nipote. Bancario di 65 anni ai domiciliari -

Ultime Notizie dalla rete : Sassari Presunti

Lo scontro Carpinelli-sindacati sulla data delle elezioni del nuovo rettore dell'Università di Sassari finisce in Procura. Il rettore uscente, Massimo Carpinelli, che cesserà il suo incarico il 31 ott ...È previsto per questa mattina l’incidente probatorio durante il quale il giudice per le indagini preliminari Antonello Spanu (nella foto), insieme a una psichiatra, ascolterà il racconto della... È pr ...