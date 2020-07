Parlare senza le parole (Di giovedì 23 luglio 2020) Si parla anche senza le parole, con gli sguardi, i gesti, la postura. Anche il modo in cui ci vestiamo o ci trucchiamo parlano. Si chiama comunicazione non verbale e influenza il 55% della comunicazione. Dalla nostra mente inconscia emergono segnali che sfuggono al nostro controllo razionale e “parlano” senza parole. Tuttavia è possibile decodificare i messaggi inconsci, come fanno i mentalisti. Già, ma a noi cosa serve decifrare questi codici? Amiche care, cogliere e interpretare questi segnali in realtà è utile nella vita di tutti i giorni, per esempio per capire se chi abbiamo davanti ci sta dicendo una bugia o la verità. Vi abbiamo convinte? Seguiteci in questo viaggio alla scoperta della comunicazione non verbale in compagnia della nostra life coach Vera. ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Parlare senza Uniti per Cesa, Ernesto Ferrante: “Parlo e continuerò a parlare senza dover chiedere il permesso a nessuno” Dea Notizie Niccolò Zanardi: "Papà ce la farà, la racconterà a me e ai miei figli".

“Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma”. Oggi, sul Corrier ...

Kim Kardashian parla del disturbo bipolare di Kanye: «È una persona brillante ma complicata»

Kim Kardashian ha scelto Instagram per parlare del marito Kanye e della delicata situazione che li vede coinvolti in questi giorni, tra tweet che hanno messo in imbarazzo la famiglia e le sparate sull ...

