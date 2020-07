Lo smart working e la firma digitale (Di giovedì 23 luglio 2020) Negli ultimi mesi la nostra vita ha subito un cambiamento che potremmo sicuramente definire epocale. Quella che inizialmente alcuni definivano una banale influenza nata nella ormai tristemente famosa cittadina cinese di Wuhan, si è diffusa prima con diversi focolai (chi non conosce ormai la piccola cittadina di Codogno?) per poi diventare una pandemia che ha coinvolto il mondo intero. Siamo stati costretti per mesi a rimanere chiusi in casa, senza poter incontrare né amici né parenti e senza poter uscire se non per motivi di necessità e urgenza. Anche il mondo del lavoro si è dovuto fermare, fatte salve quelle tipologie di attività ritenute necessarie come quelle in ambito medico o sanitario o quelle legate all’approvvigionamento di beni di prima necessità. Per quanto riguarda il resto delle attività lavorative, invece, il ... Leggi su nuovasocieta

