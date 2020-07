Ue: Prodi, ‘seconda nascita euro, ora task force del governo’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Una svolta decisiva per l’europa, la seconda dopo la nascita dell’euro, ora una task force per investire le risorse, non esterna al governo, ma del governo, di Conte e i due ministri dell’Economia, che mobiliti tutti i ministri del governo”. Lo ha affermato Romano Prodi, ai microfoni di Radio popolare.“E’ una svolta decisiva -ha aggiunto- ritengo che la seconda fase dell’europa, quella più faticosa di una costruzione istituzionale, c’è stata per la prima volta con l’euro e ora con questo accordo perché mette intorno all’euro una struttura di difesa, si fa finalmente una politica economica che accompagna la ... Leggi su calcioweb.eu

