Ruffini: "Le tasse? Addio acconti e saldi. Arriva il Fisco in tempo reale" (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Le tasse? Addio acconti e saldi. Arriva il Fisco in tempo reale”. Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, spiega che occorre “superare lo stress e l’ansia che circa 4 milioni di contribuenti tra autonomi, professionisti e partite Iva, vivono ogni anno in relazione a un calendario di scadenze fiscali, spesso soggetto a cambiamenti”.La sua idea si concretizzerebbe così: “Per le persone fisiche titolari di partita Iva e per le società di persone si tratterebbe di passare a un sistema di cash flow tax, cioè di tassazione per cassa”. Quindi, “si introdurrebbe un sistema di liquidazione periodica mensile o ... Leggi su huffingtonpost

