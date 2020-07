Liverpool, la polizia del Merseyside: “Non recatevi ad Anfield per i festeggiamenti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Liverpool è nuovamente campione d’Inghilterra e questa sera all’Anfield contro il Chelsea disputerà l’ultima partita casalinga di una stagione che li ha visti dominare in Premier. Proprio all’interno dello stadio di casa i Reds organizzeranno una festa, appuntamento al quale però mancheranno i tifosi a causa delle note restrizioni. Ma in queste ore stanno circolando voci secondo le quali la squadra si fermerà all’ingresso dell’Anfield per ricevere un abbraccio dalla propria tifoseria. Voci “pericolose” e subito smentite dalla polizia del Merseyside che attraverso un tweet scrive: “Stanno circolando voci sui social sul fatto che la squadra si presenterà fuori da Anfield al termine del match per ... Leggi su sportface

