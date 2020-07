Incidente sulla Pratica di Mare, auto si schianta contro un palo: ferite due donne (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una Renault Twingo si è schiantata contro un palo su via Pratica di Mare, incrocio con via Milano. Sul posto è subito giunta una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava nelle vicinanze. Gli agenti hanno immediatamente soccorso le persone che si trovavano all’interno della vettura e allertato la Polizia Municipale, arrivata poco dopo. Due donne sono rimaste ferite, riportando trauma cranico e ferite di vario genere. Una delle due è stata trasportata in ospedale ad Aprilia, l’altra a Pomezia. Incidente sulla Pratica di Mare, auto si schianta contro un palo: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GiovanniToti : Sono profondamente addolorato per la morte dell'automobilista genovese in #autostrada per un incidente con un camio… - CorriereCitta : Incidente sulla Pratica di Mare, auto si schianta contro un palo: ferite due donne - sansalvonet : Incidente con tamponamento a catena sulla statale 16 - irpinia24 : Avellino - Incidente sulla Napoli-Canosa: i vigili del fuoco subito sul posto - stellifernox : @GioTanner – quando è richiesto dal lavoro, tipo Robert Pattinson, e nonostante io stessa sia un po' goffa, onestam… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla Il terribile incidente sulla Montagna pistoiese. Addio Andrea Bresci, memoria di Bartali La Nazione Schianto sulla Paullese, grave una 71enne

Ennesimo gravissimo incidente stradale ieri sera sulla Paullese. All’altezza del cavalcavia, che supera la tangenziale Est Esterna in territorio di Paullo, si sono scontrate tre auto. Il bilancio è di ...

Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro riabilitazione, l'ospedale di Siena: "Per lui inizia un nuovo percorso"

Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale senese delle Scotte a poco più di un mese dall'incidente di Pienza quando con la sua handbike si è scontrato con un camion. Finita la sedazione, proseguirà le cure ...

Ennesimo gravissimo incidente stradale ieri sera sulla Paullese. All’altezza del cavalcavia, che supera la tangenziale Est Esterna in territorio di Paullo, si sono scontrate tre auto. Il bilancio è di ...Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale senese delle Scotte a poco più di un mese dall'incidente di Pienza quando con la sua handbike si è scontrato con un camion. Finita la sedazione, proseguirà le cure ...