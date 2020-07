Guida TV: programmi di stasera, mercoledì 22 luglio 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 22.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 SuperQuark Documentario RAI2 90° minuto/NCIS Sport/Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Ticker Film CANALE5 Come Sorelle Serie TV ITALIA1 Chicago Fire Serie TV LA7 Il medico della mutua Film REALTIME Matrimonio a prima vista USA Docureality CIELO Mega Shark vs. Crocosaurus Film TV8 Tulipani – Amore, onore e una bicicletta Film NOVE Robin Hood principe dei ladri Film Leggi su ascoltitv

Guida Tv Mercoledì 22 luglio 2020

Tra i programmi TV di stasera c'è una nuova puntata del programma di divulgazione culturale "SuperQuark"condotta da Piero Angela su Rai Uno, e il terzo episodio di "Come sorelle" su Canale 5, la serie ...

