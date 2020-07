Bormio, escursionisti in difficoltà: localizzati grazie a Whatsapp (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due escursionisti sorpresi da un forte temporale hanno perso l'orientamento per scendere a valle e hanno lanciato l'Sos. Attraverso Whatsapp sono stati individuati in zona Bormio 3000, localizzati e ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Bormio escursionisti Localizzati grazie a Whatsapp - Cronaca - ilgiorno.it IL GIORNO Bormio, escursionisti in difficoltà: localizzati grazie a Whatsapp

Due escursionisti sorpresi da un forte temporale hanno perso l’orientamento per scendere a valle e hanno lanciato l’Sos. Attraverso Whatsapp sono stati individuati in zona Bormio 3000, localizzati e c ...

Due escursionisti sorpresi da un forte temporale hanno perso l’orientamento per scendere a valle e hanno lanciato l’Sos. Attraverso Whatsapp sono stati individuati in zona Bormio 3000, localizzati e c ...