Berbatov a sorpresa: “Ecco chi avrebbe vinto il Pallone d’Oro 2020” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Niente Pallone d'Oro per quest'anno. Lo ha comunicato "France Football", la rivista francese che assegna il premio individuale al giocatore eletto come migliore dell'anno solare. La decisione è stata presa dopo le diverse scelte nella gestione della ripresa dei campionati dopo l'emergenza Coronavirus. Troppe le discrepanze tra i vari tornei nazionali. La scelta potrebbe aver penalizzato un giocatore in particolare. Ne è convintissimo Dimitar Berbatov.DIFENSOREBerbatov ha spiegato il suo punto di vista a BetFair: "Sergio Ramos ha disputato una stagione spettacolare e tutti sanno che è una colonna della difesa del Real. In questa stagione ha segnato gol e guidato la squadra dando l'esempio da capitano. E' un peccato che in questo tipo di riconoscimenti vengano scelti sempre centrocampisti o attaccanti. Forse ... Leggi su itasportpress

