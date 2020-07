Scampitella, operaio morto dopo essere stato travolto da un suv: arrestato un 40enne (Di martedì 21 luglio 2020) Cronaca di Avellino: un operaio di 52 anni è stato travolto e ucciso da un suv guidato da un 40enne (arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato la fuga). Tragedia a Scampitella (paese in provincia di Avellino), dove un operaio è stato investito e ucciso da un Suv, mentre stava lavorando in un cantiere per l’installazione … Leggi su 2anews

