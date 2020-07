Julia Roberts e Denzel Washington protagonisti di Leave the World Behind (Di martedì 21 luglio 2020) Denzel Washington e Julia Roberts hanno firmato un contratto per recitare nel dramma familiare Leave the World Behind, basato sul romanzo di prossima uscita di Rumaan Alam Netflix ha ottenuto i diritti per poter adattare il romanzo di Rumaan Alam (che verrà pubblicato da Ecco nel mese di Ottobre), e possiamo immaginare che Leave the World Behind sarà un gran successo per i due protagonisti, Julia Roberts e Denzel Washington. Sam Esmail, regista di Mr. Robot e della prima stagione della serie Amazon Prime Video Homecoming, in cui ha recitato la stessa Julia Roberts, dirigerà il ... Leggi su tuttotek

Corriere : Ha studiato greco, latino, filosofia e medicina. Julia Roberts lo ha definito «il mio eroe personale», ha lavorato… - ParamountItalia : A 27 anni da Il rapporto Pelican, nuovo film insieme per i due attori da Oscar #JuliaRoberts #DenzelWashinton… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #Netflix distribuirà 'Leave The World Behind', film drammatico con Julia Roberts e Denzel Washington - Leotruman : RT @badtasteit: #Netflix distribuirà 'Leave The World Behind', film drammatico con Julia Roberts e Denzel Washington - badtasteit : #Netflix distribuirà 'Leave The World Behind', film drammatico con Julia Roberts e Denzel Washington -