Influencer e comunicazione: i tre errori di Imen Jane (Di martedì 21 luglio 2020) di Roberto Esposito Imen Jane è tornata sui social dopo lo scandalo della falsa laurea e nei giorni scorsi ha pubblicato un post in cui si scusa per aver mentito. Mentre cercavo di farmi un’idea, ho chiesto un parere ai miei follower su Instagram (@RobertoEsposito85) e il 70% crede che queste scuse siano un’altra presa in giro. Io non credo che sia intenzionale, ma che si tratti dell’ennesima situazione gestita male. Imen Jane sarà bravissima a parlare di economia, a fare divulgazione e a tradurre temi complessi, ma allo stesso tempo è una ragazza giovane che si è trovata catapultata in una cosa più grande di lei, con una visibilità e un’attenzione mediatica che non ha saputo gestire. Quando nessuno ti conosce puoi anche mentire su qualcosa, ma appena inizi ... Leggi su ildenaro

Effetto Ferragnez: +24% di visite agli Uffizi

Un weekend di polemiche per la presenza dell’influencer cremonese alla Galleria degli Uffizi ... soprattutto tra i più giovani, a cui la comunicazione tradizionale parla poco. “Abbiamo visto, letto e ...

