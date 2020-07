Gianluca Grignani mollato dalla moglie: il cantante torna single a 48 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Grossa novità nella vita privata di Gianluca Grignani. Stando a quello che racconta Dagospia sarebbe giunto al capolinea il matrimonio del cantante milanese. Al momento non ci sono dettagli ma, secondo le indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo, sembra che sia stata proprio Francesca a mollare l’artista dopo una lunga crisi. I due erano sposati dal 2003 … L'articolo Gianluca Grignani mollato dalla moglie: il cantante torna single a 48 anni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

blogtivvu : Gianluca Grignani mollato dalla moglie: “vuole mettere casa in vendita” - Gigiwlf : altro che britney spears, salviamo gianluca grignani! - mollato dalla moglie vuole… - Dagospia - nick_tara92 : Siamo un paese che permette a @ElettraLambo di fare musica, mentre Grignani per pubblicare un disco deve vendere la… - tHeJoKeR_78 : Un articolo molto crudo ma che spiega la realtà dei fatti. Mi dispiace parecchio perché ho iniziato a suonare “per… - LorenzoRomeri : RT @_DAGOSPIA_: ALTRO CHE BRITNEY SPEARS, SALVIAMO GIANLUCA GRIGNANI! - MOLLATO DALLA MOGLIE VUOLE… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Grignani

Gossip e TV

Cosa succede nella vita privata del cantante Gianluca Grignani? Dagospia ha rilanciato un articolo di MowMag il quale ha lanciato a sua volta un #SaveGrignani alla stregua di quanto sta accadendo per ...Giungono notizie sulla nuova situazione sentimentale di Gianluca Grignani. A quanto pare l’uomo è arrivato al punto di rottura con la moglie Francesca. Non è un periodo semplice per il cantante Gianlu ...