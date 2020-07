Esplosione di CALDO canicolare ai primi di agosto (Di martedì 21 luglio 2020) Improvvisamente cambia tutto, da un giorno all’altro. Per chi guarda i modelli previsionale senza avere l’esperienza necessaria può risultare snervante, ma sappiate che proiezioni meteo climatiche a così lungo termine – stiamo parlando di oltre 10 giorni – sono soggette a variazioni importanti. Sovente a veri e propri ribaltoni. Ieri, ad esempio, un po’ tutti i centri di calcolo erano allineati in direzione “dinamicità atmosferica“, oggi al contrario sembrano voler imboccare un’altra via: quella dell’Estate, della vera Estate. CALDO canicolare inizio agosto. I primi di agosto, dopo qualche ulteriore insidia temporalesca a fine mese, potremmo assistere a un progressivo consolidamento dell’Alta Pressione. ... Leggi su meteogiornale

i_musacchia : Mi ricordo quel giorno, caldo, città semideserta molti eravamo andati al mare. Al ritorno mia nonna che abitava non… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione CALDO Meteo: fino a Giovedì non solo ESPLOSIONE di CALDO, ma pure FORTI TEMPORALI con GRANDINE GROSSA. Le PREVISIONI iLMeteo.it Esplosione di CALDO canicolare ai primi di agosto

Caldo canicolare inizio agosto. I primi di agosto, dopo qualche ulteriore insidia temporalesca a fine mese, potremmo assistere a un progressivo consolidamento dell’Alta Pressione. Alta Pressione che ...

Danese atipico, ama le piazze calde e segna ovunque: Monza, ecco Gytkjaer

Leggi Danimarca, dov'è nato, e pensi al freddo. Scorri e trovi Norvegia, dove ha segnato, e pensi ancora più freddo. Ma il nuovo acquisto del Monza, Christian Gytkjaer (si legge Ghiutkier), è un danes ...

Caldo canicolare inizio agosto. I primi di agosto, dopo qualche ulteriore insidia temporalesca a fine mese, potremmo assistere a un progressivo consolidamento dell’Alta Pressione. Alta Pressione che ...Leggi Danimarca, dov'è nato, e pensi al freddo. Scorri e trovi Norvegia, dove ha segnato, e pensi ancora più freddo. Ma il nuovo acquisto del Monza, Christian Gytkjaer (si legge Ghiutkier), è un danes ...