Palermo è una città che soffre: bisogna fare i conti con la realtà per poterla combattere (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo è una città che soffre. Luglio 2020 mi ha frullato in un turbinio di contrasti che sembrano mostrare perfettamente il Dna della mia città. Avrei scritto questo post focalizzandomi solo su una meraviglia che abbiamo sempre avuto nel nostro territorio, il Parco di Villa Tasca, un’oasi verde grande sei ettari che circonda la dimora storica dei conti Tasca d’Almerita, che adesso sarà a disposizione di tutti. Quando il comunicato stampa che avevo richiesto per parlare anche di dettagli ufficiali non è arrivato in tempo alla mail, ho dovuto posticipare la realizzazione di questo scritto ma è successo di tutto. Tutto ciò che sembra aumentare a comando il livello di contrasto come su una grafica in Photoshop ed evidenziare le discrasie radicate e inestirpabili. Dalla bomba ... Leggi su ilfattoquotidiano

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanue… - reportrai3 : 19 luglio 2020. 28 anni fa Cosa Nostra faceva saltare Paolo Borsellino e la sua scorta a Palermo. Nella prossima st… - LiaCapizzi : 19 luglio 1992, Palermo In via D'Amelio morivano il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti Agostino Catalano, Walte… - semanthide3 : @stefanocasalec @a_iervolino @siceid @Roberto_Fico @Mov5Stelle @LaCastelliM5s Qua ce n'è una ?? - gspataf95 : RT @Palermofficial: Il nostro nuovo nome... è nuovo dal 1907. Fu in quell'anno che per la prima volta il #Palermo lo adottò come denominazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo una Fontane sporche al giardino Inglese di Palermo, una lettrice: "Pericoli per i bambini" Giornale di Sicilia Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

la Corte costituzionale dichiarerà ammissibile il conflitto di attribuzioni del presidente della Repubblica contro la Procura di Palermo. Ma va? Che sorpresona”. Non pago, il vicedirettore del Fatto ...

I monologhi dell'Orto e la mostra al Florio: cosa c'è da fare martedì

Racconta di Selma, una giovane donna, una psicanalista ... Alle 21 all'Institut français Palermo di via Paolo Gili 4 per "Appuntamenti in terrazza", la proiezione (in versione originale con ...

la Corte costituzionale dichiarerà ammissibile il conflitto di attribuzioni del presidente della Repubblica contro la Procura di Palermo. Ma va? Che sorpresona”. Non pago, il vicedirettore del Fatto ...Racconta di Selma, una giovane donna, una psicanalista ... Alle 21 all'Institut français Palermo di via Paolo Gili 4 per "Appuntamenti in terrazza", la proiezione (in versione originale con ...