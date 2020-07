Coronavirus, 17enne positiva: era stata in discoteca, in 40 in isolamento (Di lunedì 20 luglio 2020) Una 17enne di Modena è risultata positiva al Coronavirus mentre si trovava in vacanza con alcuni amici a Riccione. Ne dà notizia la stampa locale. La giovane era arrivata in Riviera all'inizio della ... Leggi su corrieredellosport

infoitinterno : Coronavirus, 17enne di Modena positiva: era a Riccione, paura tra i turisti - clikservernet : La 17enne positiva al Coronavirus che era stata in discoteca a Misano Adriatico - Noovyis : (La 17enne positiva al Coronavirus che era stata in discoteca a Misano Adriatico) Playhitmusic -… - ViselliTania : RT @riktroiani: ??Una 17enne di #Modena è risultata positiva al #coronavirus mentre si trovava in vacanza con alcuni amici a #Riccione. Una… - IzzoEdo : RT @riktroiani: ??Una 17enne di #Modena è risultata positiva al #coronavirus mentre si trovava in vacanza con alcuni amici a #Riccione. Una… -