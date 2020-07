Alluvioni in Cina: si alzano i livelli delle acque, le autorità fanno esplodere una diga (Di lunedì 20 luglio 2020) In Cina è stata fatta esplodere parte di una diga per fare defluire le acque di un fiume che avevano raggiunto un livello critico: lo riportano i media locali. L’area centro-orientale del Paese è bersagliata da forte maltempo e Alluvioni record da giugno: si contano finora 140 tra morti e dispersi. Le piogge torrenziali hanno provocato un innalzamento dei livelli di corsi d’acqua, in particolare intorno allo Yangtze, il fiume più lungo della Cina con i suoi 6.300 km, interessando un bacino di circa 24 milioni di persone, secondo quanto ha riferito il Ministero per le Emergenze. Nella provincia orientale dell’Anhui, una diga sul fiume Chu, affluente dello Yangtze, è stata fatta saltare in aria ieri, per ... Leggi su meteoweb.eu

