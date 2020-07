Un aiuto dallo smartphone per i problemi mentali: i riscontri dello studio (Di domenica 19 luglio 2020) C'è chi soffre di problemi mentali, questo è un dato di fatto: quel che ancora non sapevamo è che lo smartphone potrebbe aiutare a valutare ed a curare tali disturbi, almeno stando ad uno studio condotto dalla Dalhousie University. Come riportato da 'engadget.com', gli studiosi hanno implementato un'applicazione particolare, chiamata PROSIT, capace di individuare alcune condizioni spia, quali l'ansia o la depressione sulla base dell'utilizzo che si fa dello smartphone, e calcolate a seconda di dati diretti (attività fisica, qualità del sonno, chiamate effettuate e ricevute, cronologia dei messaggi) ed indiretti (la velocità e la pressione esercitata per la digitazione, che pure possono evidenziare uno stato emotivo un po' ... Leggi su optimagazine

