Meteo – Arrivano temporali, ma in alcuni casi saranno nubifragi, ecco dove (Di domenica 19 luglio 2020) Nel pomeriggio attenzione ai possibili temporali che potranno svilupparsi sui comparti centro-meridionali calabresi, sud-orientali della Sardegna e della Sicilia specie in aree come il siracusano, ragusano e catanese. Su queste aree i fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità accompagnati da improvvisi colpi di vento, grandinate e locali nubifragi. Altri rovesci anche temporaleschi potranno inoltre svilupparsi sul Basso Piemonte e sulle zone … Leggi su periodicodaily

