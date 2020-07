Lampedusa, 20 migranti appena sbarcati fuggono dall’Hotspot di Taranto (Di domenica 19 luglio 2020) Venti migranti sbarcati a Lampedusa, sono fuggiti dall’hotspot di Taranto in cui stavano attendendo di essere identificati. Venti migranti che era sbarcati alcuni giorni fa a Lampedusa, sono fuggiti nella serata di ieri dall’Hotspot di Taranto. Si trovavano lì, per essere identificati ed successivamente spediti in altri centri d’accoglienza. A confermare la notizia, è stata … L'articolo Lampedusa, 20 migranti appena sbarcati fuggono dall’Hotspot di Taranto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

rtl1025 : ?? Oltre 20 #migranti giunti nei giorni scorsi da #Lampedusa sono fuggiti ieri sera dall'Hotspot di #Taranto, dove e… - LegaSalvini : #SALVINI, IL DITO MEDIO DEI CLANDESTINI AGLI ITALIANI A LAMPEDUSA: 'QUESTO AL TG NON VE LO FARANNO VEDERE' - LegaSalvini : ??A ROCCELLA JONICA SBARCATI 28 POSITIVI AL VIRUS. E ALTRI 791 SBARCHI A LAMPEDUSA AL COLLASSO ?? - iolanda_pitti : RT @valy_s: #COVID__19 Dopo i tunisini in #Umbria, fuggiti in 23 su 25, è la volta della #Puglia: 20 migranti sbarcati nei giorni scorsi a… - nhpaolocastelli : RT @valy_s: #COVID__19 Dopo i tunisini in #Umbria, fuggiti in 23 su 25, è la volta della #Puglia: 20 migranti sbarcati nei giorni scorsi a… -