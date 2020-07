Incredibile in Ungheria: Verstappen a muro prima della gara, rischia di non partire (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Caos Incredibile al Gran Premio d’Ungheria, terza tappa del Mondiale di Formula 1 2020. Arriva la pioggia all’Hungaroring e i piloti scendono in pista per capire quali gomme montare per affrontare la parte iniziale della gara, le gomme indicate sembrano le intermedie ma Max Verstappen perde la macchina e va a sbattere contro il muro. Il Gran Premio è a rischio per lui, i meccanici corrono. Di seguito il VIDEO. Leggi su sportface

