Horizon: Zero Dawn, svelate le opzioni grafiche della versione PC (Di domenica 19 luglio 2020) Da un trailer della versione PC di Horizon Zero Dawn possiamo dare uno sguardo a tutte le varie opzioni grafiche disponibili, e a un primo benchmark Ormai mancano poche settimane al lancio di Horizon: Zero Dawn su PC, e da un nuovo trailer rilasciato da Guerrilla Games possiamo vedere le opzioni grafiche disponibili, e anche un primo benchmark. Qualche giorno fa è uscito su PC anche Death Stranding, che gira sullo stesso engine grafico, e l’ottima qualità del porting (oltre che del gioco in sé) lo sta mantenendo ancora tra i titoli più venduti su Steam, con recensioni molto positive dall’utenza. Horizon: ... Leggi su tuttotek

God of War in arrivo su PC ad agosto: spunta il rumor, ma sarà vero?

L'arrivo di Death Stranding su PC e l'imminente pubblicazione di Horizon Zero Dawn hanno aperto le porte ad una nuova era per le grandi esclusive di casa Sony. Sono in molti a ritenere che questi due ...

