Emicrania cronica: conferme dall’Italia per erenumab (Di domenica 19 luglio 2020) Emicrania cronica con insuccessi di prevenzione: uno studio italiano real wordl ha ribadito l’efficacia di erenumab Pubblicati su “The Journal of Headache and Pain”, i dati di uno studio “real world” condotto in Italia supportano l’impiego mensile di erenumab sottocute (s.c.) alla dose di 70 o 140 mg s.c. come trattamento preventivo sicuro ed efficace… L'articolo Emicrania cronica: conferme dall’Italia per erenumab Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Emicrania, in Puglia ne soffrono in 500mila. Via a rete cure

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - In Puglia più di 480 mila persone soffrono di emicrania. Sono poco più di 12.000, invece, quelli che hanno una emicrania cronica. È questa la fotografia al 2019 dei pazienti pu ...

