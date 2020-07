Calciomercato Inter, colpo alla Eriksen - Prezzo stracciato: Juve ko (Di domenica 19 luglio 2020) L'Inter stando a 'La Gazzetta Sportiva' sarebbe in posizione di vantaggio sulla concorrenza, nel quale figura anche la Juventus, se Aubameyang dovesse lasciare l'Arsenal, con Marotta che potrebbe ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Monza interessato a #Esposito dell’#Inter - SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - nonstop9981 : Roma, infortunio al polpaccio per Zaniolo: salta l'Inter - PagineRomaniste : #Dzeko, c'è l'Inter: ecco il tuo incrocio #ASRoma #Inter #RomaInter #calciomercato #CorrieredelloSport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Senza, saremmo qui a raccontare un’altra storia, quella di una squadra che questa sera (calcio d’inizio alle ... l’ultima con l’Inter; 6 ko nelle ultime 7 gare, a fronte di 1 misero ...Il club, promosso in Serie C, si mette a disposizione di Ministero e Figc per eventuali simulazioni che possano valutare il ritorno dei tifosi in sicurezza ...