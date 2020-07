Wirecard, trema il governo tedesco (Di sabato 18 luglio 2020) Era chiaro sin dal principio che lo scandalo che ha coinvolto la società finanziaria Wirecard non si sarebbe limitato ad avere ripercussioni solamente sull’asset societario. Dopo aver reso evidenti delle gravissime carenze all’interno dell’organo di vigilanza finanziario tedesco – la Bafin – e gettato nella sfiducia l’intero comparto finanziario della Germania, adesso lo scandalo potrebbe … Wirecard, trema il governo tedesco InsideOver. Leggi su it.insideover

Ciò che la vicenda Wirecard ci sta insegnando in questi giorni è la dimostrazione che, in presenza di determinate condizioni, nessuno è davvero “too big to fail”, lezione che avremmo già dovuto impara ...