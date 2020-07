Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 09:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriele Luigi in studio riprendi oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo Conte deluso dalla fumata e nera di ieri il premier è determinato a portare a casa o ricoveri sfondo con tutti i 750 miliardi anche i meccanismi efficaci per accedere ai fondi un’ora di colloquio post consiglio tra Conte e Merkel è Macron coronavirus ancora un record di casi negli Stati Uniti altri 77.000 positivi in 24 ore per un totale di 3 milione 640 mila malati 18 stati americani diventano zona rossa coprifuoco anche a Miami Beach in Brasile il numero di morti si avvicina a 78 Mila in Cina si scoprono un nuovo focolaio a urumqi capoluogo dello xinjiang in Italia e stail numero di nuovi casi di coronavirus 233 in un giorno in sei regioni linghi Cerretti è sopra 1 il ... Leggi su romadailynews

L’accelerazione è arrivata negli ultimi giorni, a ridosso anche della decisione Antitrust ... Intesa lancia a sorpresa un’offerta su Ubi Banca Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...

Sami Modiano compie 90 anni: auguri al testimone della Shoa

Compie oggi 90 anni Sami Modiano, uno degli ultimi superstiti dei campi di sterminio, testimone della Shoa da quindici anni, ha raccontato la sua vita nei campi di concentramento anche agli studenti ...

