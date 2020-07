Sassuolo, De Zerbi: “Sono punti persi che danno fastidio” (Di sabato 18 luglio 2020) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Cagliari, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 986797" align="alignnone" width="300" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Avremmo potuto fare di più sicuramente. Oggi abbiamo tenuto molto la palla, ma il risultato di oggi ci fa bene. Nel calcio non c'è niente di facile. Queste sono le partite in cui bisogna essere più concentrati e più cattivi e rimane il rammarico di aver lasciato due punti. È giusto che alcuni giovani sbattano la testa. Sono punti persi che danno fastidio. Io mi ... Leggi su itasportpress

Pegolo 6: subisce un solo tiro, il gol di Joao Pedro, poi il Cagliari non è quasi mai pericoloso dalle sue parti, anche perché rimane in dieci a inizio ripresa.

Serie A, il Cagliari frena la corsa all'Europa del Sassuolo: 1-1

In uno degli anticipi della 34a giornata della Serie A, Cagliari e Sassuolo pareggiano 1-1. Gli uomini di De Zerbi gettano via la possibilità di continuare la rincorsa per un posto in Europa League. D ...

