L’indiscrezione dalla Spagna: Ronaldo via dalla Juve per approdare al Newcastle (Di sabato 18 luglio 2020) Un’indiscrezione arrivata dalla Spagna preoccupa la Juventus: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare Torino per approdare al Newcastle. A lanciare la notizia bomba di mercato è Don Balon, sicuro che il fuoriclasse portoghese abbia già parlato con il club inglese in maniera indiretta. L’indiscrezione per ora non trova conferme ufficiali, ma da quanto riportato Ronaldo sarebbe interessato alla proposta ricevuta dal fondo arabo, ormai prossimo all’acquisto della società inglese. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, CR7 avrebbe un “patto segreto” con il fondo arabo, che gli offrirebbe un biennale a cifre altissime e con tanto di clausola che gli permetterebbe di andare via dopo la prima ... Leggi su sportface

