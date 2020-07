Juventus, Rabiot predica calma: “Con la Lazio non è decisiva” (Di sabato 18 luglio 2020) Lunedì all'Allianz Stadium la Juventus affronterà la Lazio per una partita che indirizzerà eccome la corsa scudetto. Le due squadre non sono sicuramente in uno stato di forma eccezionale: i bianconeri arrivano da due pareggi e una sconfitta, mentre gli uomini di Inzaghi nelle ultime 5 partite hanno perso ben 3 volte. Vincendo, la Juventus toccherebbe quota 80 punti lasciando i biancocelesti a -9 mettendo una mano sullo Scudetto.Rabiot: "CON LA Lazio NON È DECISIVA"caption id="attachment 856175" align="alignnone" width="300" Adrien Rabiot Juventus (Getty images)/captionIl centrocampista bianconero Adrien Rabiot ai microfoni di SkySport ha presentato così la sfida: "La nostra classifica è buona, siamo ... Leggi su itasportpress

