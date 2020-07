Incendio sull’Asse Mediano, vigili sul posto: traffico in tilt (Di sabato 18 luglio 2020) Sterpaglie a fuoco lungo l’Asse Mediano, in direzione Lago Patria. Necessario l’intervento dei vigili del Fuoco che hanno spento il rogo di piccole dimensioni. Incendio sull’Asse Mediano, vigili sul posto L’Incendio si è verificato intono alle 17. Gli automobilisti hanno subito allertato i caschi rossi, i quali sono subito intervenuti sul posto per evitare che … L'articolo Incendio sull’Asse Mediano, vigili sul posto: traffico in tilt Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

