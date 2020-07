Imola sempre più vicina al GP in F1! (Di sabato 18 luglio 2020) Imola è ad un passo dall’ospitare un GP di F1 14 anni dopo l’ultima volta nel 2006. L’accordo definitivo tra Liberty Media e lo storico Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari sembrerebbe ai dettagli, con la remota possibilità addirittura di aprire le porte a trentamila spettatori, nel rispetto del distanziamento sociale e in piena sicurezza. Tre GP in Italia Un triplete italiano dunque, dopo i già ufficializzati GP di Monza e Mugello. Liberty Media infatti è ben conscia delle problematiche, causa covid, di paesi come Usa e Giappone che hanno già rinunciato ai propri gran premi (Austin e Suzuka). Fiducioso anche il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani: “Tre corse italiane sarebbero il frutto di un gran lavoro, del resto bisognava prima di farsi trovare nelle condizioni ... Leggi su sport.periodicodaily

