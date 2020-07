I fatti vostri 2020-2021: nuova squadra per Giancarlo Magalli (Di sabato 18 luglio 2020) I fatti vostri tornerà in onda il 14 settembre 2020 con la nuova edizione che vedrà ancora una volta Giancarlo Magalli protagonista. Il conduttore avrà al suo fianco un nuovo volto femminile, dopo l’esperienza con Roberta Morise, che è stata al fianco di Magalli per una sola edizione. I fatti vostri, quotidiano di attualità, costume, spettacolo, musica e curiosità condotto da Giancarlo Magalli che nell’edizione 2020 – 2021 avrà accanto Samantha Togni, Umberto Broccoli, Paolo Fox e il gruppo musicale di Stefano Palatresi. Il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 11.10, dal 14 ... Leggi su ultimenotizieflash

pessimissima2 : si possono dare consigli sulla vita solo quando la si è portata a termine... quindi, se siete ancora vivi, fatevi i fatti vostri, grazie - hopeblivion : se fossi la vostra crush vi riempirei di amore e bacetti tutto il giorno ma voi non mi volete?????? beh fatti vostri?????? - vocediperlarosa : @rosesforcory ma apparte i soldi, sotto ha pure scritto tipo: 'eh ma se volete restare dentro una campana di vetro… - 3msmat : RT @thisisacasino: perché i gruppi di ragazzi che passano sotto casa mia dall'una in poi urlano, non ci tengo a sentire i fatti vostri tran… - thisisacasino : perché i gruppi di ragazzi che passano sotto casa mia dall'una in poi urlano, non ci tengo a sentire i fatti vostri tranquilli #tiziaparty -