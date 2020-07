Xbox Series X e PS5: i prezzi dei giochi aumenteranno? L'opinione di Phil Spencer (Di venerdì 17 luglio 2020) Come vi avevamo riferito, 2K ha fatto la scelta di aumentare il prezzo di NBA 2K21 di dieci dollari per la versione Xbox Series X e PlayStation 5. Ciò ha suscitato una discussione tra i giocatori, soprattutto dopo che Yoshio Osaki, CEO di IDG Consulting, ha rivelato che altri editori stanno pensando di fare la stessa cosa. Anche il regista di God of War, Cory Barlog, ha dichiarato che aumentare il prezzo del gioco sarebbe una cosa giusta da fare, a discapito di qualche microtransazione.Ma cosa ne pensano i possessori della piattaforma di questa questione? In un'intervista al Washington Post, il responsabile Xbox Microsoft Phil Spencer ha dichiarato di non considerare l'aumento del prezzo negativo, poiché alla fine spetterà al cliente decidere se si tratta di un'offerta equa o meno. ... Leggi su eurogamer

