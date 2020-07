Uomini e donne: Sirius e Gemma, ormai vite separate (Di venerdì 17 luglio 2020) È davvero finita la conoscenza tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani? I protagonisti di Uomini e donne stanno facendo vite completamente separate. L’ultimo post di Sirius fa pensare che… Nicola Vivarelli, alias Sirius, e Gemma Galgani, protagonisti di Uomini e donne di Maria De Filippi, non si vedono più insieme. ormai da qualche tempo i due sembra abbiano preso due strade differenti e ciascuno stia pensando alla propriaArticolo completo: Uomini e donne: Sirius e Gemma, ormai vite separate dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

GiovanniToti : Guardate che assurdità anche sulle nostre strade! Il nodo di #Genova da stamattina è completamente bloccato, chi vi… - elenabonetti : Con il cuore di nuovo a #Palermo, vicina alle donne e gli uomini di questa città meravigliosa, che vivono ore diffi… - fattoquotidiano : Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario intervenire per ristabilire parità del… - MarioCutini : Bene Prof. Conte questo divario salariale fra uomini e donne è assurdo e sarebbe ora di toglierlo. Ci voleva un Pr… - jhainley1 : RT @Giu_Fabiana: ' non te scurdà '.......... pe non dimenticare 1.500.000 circa tra uomini e donne passati per l'inferno intero , privati d… -