Spari in strada a Roma | ucciso un uomo a colpi di pistola Fermato un sospettato

colpi di pistola questa mattina intorno alle ore 10:30 a Roma, nella periferia sud, vicino al Divino Amore, in località Spregamore. Un uomo di 48 anni, italiano, è stato ucciso appena fuori dalla propria abitazione, colpita da alcuni colpi di arma da fuoco che non gli hanno dato scampo: l'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Divino Amore, del nucleo operativo di Pomezia e del Nucleo

Colpi di pistola questa mattina intorno alle ore 10:30 a Roma, nella periferia sud, vicino al Divino Amore, in località Spregamore. Un uomo di 48 anni, italiano, è stato ucciso appena fuori dalla prop ...

