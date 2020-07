“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Plasmatics (Di venerdì 17 luglio 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sui Plasmatics. Shock! I Plasmatics nascono a New York nel 1978. Per cinque anni si guadagneranno la fama di band trasgressiva, esagerata e dall’impatto live molto spettacolare. Sono difatti uno dei nomi più conosciuti di quel sottogenere denominato “shock rock.” Loro voce e simbolo fu la cantante Wendy Orlean Williams, conosciuta in tutto il mondo come Wendy O. Williams. Ex spogliarellista e porno attrice, conosce a New York l’artista sperimentale Rod Swenson che in seguito sposerà. E’ quest’ultimo a coinvolgerla nella creazione di un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

