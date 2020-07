Migrante salva una donna e il figlio dalla bomba d'acqua a Palermo. "Non mi sento eroe" (Di venerdì 17 luglio 2020) “Sembra così facile dalle immagini ma io che l’ho vissuto realmente, nemmeno ci credo ancora che ci sono riuscito. Come ho fatto non lo so”. Sufien Saghir, 22 anni, di origini marocchine, intervistato dal Tg1, è il “ragazzo coraggio” protagonista del video che da ieri è stato condiviso tantissime volte sui social. Ritornava dal mare con gli amici quando nel sottopasso della circonvallazione, diventato per ore una trappola per decine di automobilisti palermitani, non ha esitato ad affrontare la furia dell’acqua mettendo in salvo un bambino e la sua mamma.“La donna gridava non so nuotare e non voglio morire - racconta Sufien - Sembrava di essere in mare non in viale Regione Siciliana. Il bambino l’ho messo in salvo dentro l’automobile mentre ho lanciato una tavola di legno alla ... Leggi su huffingtonpost

“Sembra così facile dalle immagini ma io che l’ho vissuto realmente, nemmeno ci credo ancora che ci sono riuscito. Come ho fatto non lo so”. Sufien Saghir, 22 anni, di origini marocchine, intervistato ...

