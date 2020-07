L’influencer di Pomezia Giulia De Lellis rischia una denuncia per truffa: ecco perché (Di venerdì 17 luglio 2020) Giulia De Lellis, l’influencer di Pomezia diventata famosa grazie alla sua partecipazione come corteggiatrice di Andrea Damante nel programma condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, potrebbe essere denunciata per truffa. Questo perché la giovane che conta 4,8 milioni di followers su Instagram avrebbe sponsorizzato – a detta sua per beneficenza – una campagna di vendita di bracciali. L’intero ricavato sarebbe poi dovuto andare agli orafi di Valenza. ‘Post Covid, gli orafi di Valenza, patria degli artigiani dei gioielli sono completamente in crisi. Senza lavoro, a casa. Stanno accusando la problematica, ovviamente non sono gli unici. I racconti che mi hanno fatto oggi mi hanno particolarmente colpita perché queste ragazze conoscono famiglie e persone che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : L'influencer di Pomezia #GiuliaDeLellis rischia una denuncia per #truffa: ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : L’influencer Pomezia