Inter, la nuova maglia 2021 non piace ai tifosi: “Sembra una tovaglia” (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Inter ha presentato la maglia che vestirà i calciatori nel 2021 ma il tema a scacchiera non piace ai tifosi ai quali ricorda una tovaglia In anteprima sul web l’Inter mostra la maglia che vestirà nel 2021 i suoi calciatori con un’insolito tema a scacchiera sul quale i tifosi hanno già iniziato ad ironizzare. Il … L'articolo Inter, la nuova maglia 2021 non piace ai tifosi: “Sembra una tovaglia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Inter, le foto e la descrizione della nuova maglia da trasferta - Inter : ?? | CLUBHOUSE ?? La nuova clubhouse del Suning Training Centre ?? Una struttura sostenibile e rispettosa del territo… - Arianna_82_ : RT @marifcinter: Le prime foto ufficiali della nuova maglia da trasferta dell’Inter per la stagione 2020/2021 ???? - sportli26181512 : Inter, le nuove foto della prossima maglia bianca da trasferta: Ulteriori conferme sulla prossima maglia nerzzurra:… - Fprime86 : RT @SkySport: Inter, nuove foto della prossima maglia da trasferta -