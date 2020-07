Il remake di “Scene da un matrimonio” rischia di essere più noioso dell’originale (Di venerdì 17 luglio 2020) La notizia è che rifaranno “Scene da un matrimonio”, la miniserie girata nel 1973 da Ingmar Bergman per la tv svedese – cinque ore per sei episodi, e una versione light di tre ore per il cinema. La Hbo ha annunciato il cast: Michelle Williams nella parte che fu di Liv Ullmann e Oscar Isaac nella par Leggi su ilfoglio

