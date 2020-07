F1, GP Ungheria 2020: la classifica dei migliori tempi delle prove libere del venerdì (Di venerdì 17 luglio 2020) Asciutto la mattina, bagnato il pomeriggio. Condizioni differenti tra le due sessioni di libere del venerdì del Gran Premio d’Ungheria. Nella mattinata dell’Hungaroring è il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton a dominare la scena in 1:16.003 con gomma dura davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Nel pomeriggio, invece, lampo rosso con il giro veloce di Sebastian Vettel sotto la pioggia in 1:40.464. Ecco tutti i migliori tempi di giornata. 1a sessione 1. Lewis Hamilton (Gbr) Mecedes 1’16″003 2. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 1’16″089 3. Sergio Perez (Mex) Racing Point 1’16″530 4. Lance Stroll (Can) Racing Point 1’16″967 5. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 1’17″200 6. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari 1’17″238 7. ... Leggi su sportface

