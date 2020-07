Costrinse un senzatetto a leccare un orinatoio pubblico: poliziotto condannato a 4 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Costrinse un senzatetto. Un giudice americano ha condannato un ex agente di polizia di Honolulu a quattro anni di prigione per aver costretto un senzatetto a leccare un orinatoio pubblico. L’ex poliziotto dopo la sentenza si è scusato con la vittima e la sua famiglia: “Due anni fa ho preso una decisione di cui non sono orgoglioso”. Un ex ufficiale di polizia alle Hawaii è stato condannato a quattro anni di carcere per aver costretto un senzatetto a leccare un orinatoio pubblico. “Se lecchi il wc non ti arresto”, è la frase che il poliziotto di Honolulu ... Leggi su limemagazine.eu

