Caldoro e gli addii al Rummo: “Medici scappati per colpa di De Luca, il suo fu un atto criminale” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Un atto criminale contro Benevento. E la firma porta nome e cognome”. E’ sulla sanità che Stefano Caldoro (leggi qui la sua conferenza stampa) ha calcato più volte la mano nei suoi affondi contro De Luca. Mirino centrato, in particolare, sulla questione ospedali. Come si ricorderà, la battaglia per la difesa degli ospedali di Benevento e Sant’Agata portò nel luglio del 2018 (leggi qui) lo stesso Pd sannita a votare in direzione un documento fortemente critico nei confronti delle scelte operate da De Luca (che poi due mesi dopo, da Telese, non mancò di replicare ai democrat locali definendo “una chiavica” quel documento, leggi qui). Oggi su quella vicenda è ritornato Caldoro: “Quella posizione ... Leggi su anteprima24

