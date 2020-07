“Ancora?!”. Temptation island, Antonella Elia alza la voce con il suo Pietro. Tutta colpa dell’ex Fabiano (Di venerdì 17 luglio 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno continuando il loro viaggio nei sentimenti a Temptation island 2020. Filippo Bisciglia ha aperto il loro capitolo mostrando un video di Antonella in cui si racconta con Annamaria e ammette di non essersi mai legata a un uomo forse perché teme l’abbandono. Per questo ha risposto di “no” alla domanda della compagna d’avventura che le ha chiesto se pensa a un futuro con Pietro. La Elia ha raccontato nuovamente delle morti che hanno segnato la sua vita, quelle dei genitori e poi dei nonni con cui è cresciuta. Pietro nel frattempo si è lamentato del menefreghismo nei suoi confronti nelle parole di Antonella, che ha detto di stare bene ... Leggi su caffeinamagazine

